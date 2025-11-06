Nhận định Olympique Marseille – Brest vào lúc 23:00 ngày 08/11

Cùng Xoilac nhận định Olympique Marseille – Brest trong khuôn khổ vòng 12 Ligue 1 hứa hẹn sẽ là một trận cầu hấp dẫn. Với lợi thế sân nhà Velodrome và phong độ đang có phần nhỉnh hơn, Marseille được các chuyên gia đánh giá cao hơn hẳn so với một Brest đang gặp nhiều khó khăn.

Đánh giá phong độ của Olympique Marseille – Brest

Trước khi đi sâu vào phân tích kèo đấu, việc nhìn lại phong độ gần đây của hai đội là vô cùng cần thiết để có cái nhìn tổng quan và chính xác nhất về tương quan lực lượng cũng như khả năng của họ ở thời điểm hiện tại.

Bên phía Olympique Marseille

Marseille đang thể hiện một bộ mặt tương đối ổn định trong giai đoạn gần đây của mùa giải. Dù phải nhận một vài kết quả không như ý, nhưng tại Ligue 1, thầy trò huấn luyện viên Roberto De Zerbi vẫn đang duy trì được vị thế trong nhóm dẫn đầu. Gần đây, họ đã có chiến thắng quan trọng với tỷ số 1-0 trước Auxerre vào ngày 02/11.

Trước đó, họ đã trải qua một trận hòa 2-2 với Angers và một thất bại 1-2 trước Lens. Tuy nhiên, điểm sáng lớn nhất của Marseille chính là thành tích ấn tượng trên sân nhà Velodrome, nơi họ thường xuyên có được những kết quả có lợi và thể hiện một lối chơi tấn công bùng nổ. Trận thắng đậm 6-2 trước Le Havre vào ngày 19/10 là một minh chứng rõ nét cho sức mạnh của họ khi được chơi dưới sự cổ vũ của khán giả nhà.

Marseille đang thi đấu khá ổn định

Đội khách Brest

Ở chiều ngược lại, Brest đang trải qua một giai đoạn đầy khó khăn. Đội bóng của huấn luyện viên Eric Roy đã không biết đến mùi chiến thắng trong 4 trận gần nhất tại Ligue 1, trong đó có 2 thất bại liên tiếp. Hàng công của họ đang thi đấu rất tệ khi đã không thể ghi bàn ở 3 trong 4 trận đấu gần đây.

Trận thua 0-1 trước Le Havre và thất bại trước Lyon đã đẩy Brest xuống gần hơn với nhóm cầm đèn đỏ. Những kết quả không tốt này chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ trước chuyến hành quân đầy giông bão đến sân Velodrome.

So sánh

Dựa trên phong độ hiện tại, Marseille rõ ràng được đánh giá cao hơn rất nhiều. Họ có lợi thế sân nhà, nơi họ luôn thi đấu thăng hoa. Hàng công của Marseille cũng tỏ ra sắc bén hơn hẳn so với sự bế tắc của các chân sút bên phía Brest.

Lịch sử đối đầu cũng đang nghiêng về phía đội bóng thành phố Cảng. Trong những lần gặp nhau gần đây, Marseille thường xuyên có được kết quả tốt. Dù Brest đã có những thời điểm gây ra khó khăn, nhưng xét về sự ổn định và đẳng cấp, họ vẫn còn một khoảng cách khá xa so với đối thủ.

Bảng tỷ lệ kèo trận Olympique Marseille – Brest

Dưới đây là bảng tỷ lệ kèo trận Olympique Marseille – Brest mà bạn có thể tham khảo.

Bảng tỷ lệ kèo trận Olympique Marseille – Brest

Soi kèo châu Á Olympique Marseille – Brest

Trên sàn giao dịch châu Á, các nhà cái đưa ra mức kèo Marseille chấp khá sâu, dao động 1.25 trái. Điều này cho thấy giới chuyên môn có niềm tin rất lớn vào một chiến thắng cách biệt cho đội chủ nhà.

Với phong độ ấn tượng tại Velodrome và hàng công đang vào phom, việc Marseille vượt qua mức kèo này là hoàn toàn khả thi. Ngược lại, Brest với hàng công yếu kém và tâm lý thi đấu bất ổn trên sân khách khó có thể tạo ra bất ngờ. Lựa chọn Marseille ở kèo châu Á được xem là một quyết định an toàn hơn cho các nhà đầu tư.

Dự đoán: Marseille -1.25

Soi kèo châu Âu Olympique Marseille – Brest

Tương tự như kèo châu Á, thị trường kèo châu Âu cũng chứng kiến sự chênh lệch lớn. Tỷ lệ cho một chiến thắng của Marseille chỉ ở mức rất thấp, khoảng 1.46, trong khi tỷ lệ cho kết quả hòa và một chiến thắng cho Brest đều ở mức rất cao.

Cụ thể, xác suất giành chiến thắng của Marseille được các thuật toán tính toán lên đến hơn 67%. Rõ ràng, kịch bản Marseille giành trọn 3 điểm là điều được dự báo trước. Các nhà đầu tư ưa thích sự an toàn có thể lựa chọn Marseille, dù lợi nhuận không cao.

Dự đoán: Marseille thắng

Soi kèo Tài Xỉu Olympique Marseille – Brest

Mức kèo Tài Xỉu của trận đấu này được ấn định ở mốc 3.0. Đây là một con số khá hợp lý khi nhìn vào thống kê của hai đội. Những trận đấu có sự góp mặt của Marseille trên sân nhà thường diễn ra rất cởi mở và có nhiều bàn thắng được ghi.

5/7 trận đối đầu gần nhất giữa hai đội cũng có từ 3 bàn trở lên. Hơn nữa, hàng công của Marseille đang có hiệu suất ghi bàn tốt, trong khi hàng thủ của Brest lại không được đánh giá cao. Kịch bản một trận đấu có nhiều bàn thắng và nổ Tài là rất dễ xảy ra.

Dự đoán: Tài 2.75

Dự đoán tỷ số Olympique Marseille – Brest

Với những phân tích trên, một chiến thắng thuyết phục dành cho đội chủ nhà là điều được nhiều người dự đoán. Marseille có đủ khả năng để áp đặt thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Brest.

Dự đoán: Olympique Marseille 3 – 0 Brest

Đội chủ nhà sẽ giữ được 3 điểm trên sân đấu của mình

Tổng kết

Tóm lại, nhận định trận đấu giữa Olympique Marseille vs Brest trên sân Velodrome gần như đã có thể đoán trước được kết quả. Với sức mạnh vượt trội, lợi thế sân nhà và phong độ ổn định, Marseille được dự báo sẽ không gặp nhiều khó khăn để giành lấy một chiến thắng, thậm chí là một chiến thắng đậm.