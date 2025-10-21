Xoilac đưa tin liên đoàn Bóng đá Indonesia – PSSI sa thải HLV Patrick Kluivert là một quyết định không quá bất ngờ nhưng vẫn để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Sự ra đi của huyền thoại bóng đá Hà Lan chỉ sau 9 tháng cầm quân đã phơi bày những vấn đề tồn tại trong lòng bóng đá Indonesia, từ sự kỳ vọng quá lớn, áp lực thành tích đến sự thiếu kiên nhẫn trong một kế hoạch dài hơi.

Hành trình ngắn ngủi và đầy sóng gió của Patrick Kluivert

Kluivert được PSSI bổ nhiệm vào chiếc ghế nóng của đội tuyển quốc gia Indonesia vào ngày 8 tháng 1 năm 2025, với một bản hợp đồng kéo dài 2 năm. Sự xuất hiện của cựu danh thủ Barcelona và đội tuyển Hà Lan mang theo niềm hy vọng lớn lao cho người hâm mộ Indonesia về một kỷ nguyên mới, một lối chơi tấn công rực lửa, đặc biệt là tấm vé lịch sử tham dự World Cup. Tuy nhiên, con đường mà Kluivert cùng các học trò đã đi qua không hề bằng phẳng như những gì người ta mong đợi.

Khởi đầu đầy chông gai

Ngay từ những trận đấu đầu tiên, triều đại của Kluivert đã gặp phải không ít khó khăn. Hành trình của ông cùng đội tuyển Indonesia khởi đầu bằng thất bại nặng nề 1-5 trước Australia. Dù sau đó, đội đã có một vài chiến thắng quan trọng trước Bahrain và Trung Quốc với cùng tỷ số 1-0 để giành suất vào vòng loại thứ tư, nhưng lối chơi của đội tuyển vẫn chưa thực sự thuyết phục.

Thất bại tại vòng loại World Cup 2026: Giấc mơ World Cup của Indonesia đã chính thức khép lại sau những thất bại liên tiếp ở vòng loại thứ tư. Các trận thua trước Saudi Arabia (2-3) hay Iraq (0-1) đã đẩy đội tuyển xứ vạn đảo xuống cuối bảng và hết cơ hội cạnh tranh. Đây được xem là giọt nước tràn ly dẫn đến quyết định sa thải của PSSI.

Dưới thời Kluivert, Indonesia thi đấu khá vô duyên

Thành tích đáng thất vọng

Trong suốt 9 tháng tại vị, HLV Kluivert đã dẫn dắt đội tuyển Indonesia thi đấu tổng cộng 8 trận đấu chính thức (bao gồm cả giao hữu). Kết quả mà ông đạt được là khá khiêm tốn với 3 trận thắng, 1 trận hòa và 4 trận thua. Hàng công ghi được 11 bàn, nhưng hàng thủ lại để thủng lưới tới 15 lần. Tỷ lệ chiến thắng của HLV Kluivert trên cương vị huấn luyện viên trưởng tuyển Indonesia chỉ đạt vỏn vẹn 37,5%.

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc chia tay

Sự ra đi của Patrick Kluivert không chỉ đơn thuần đến từ những kết quả không tốt trên sân cỏ. Đằng sau đó là cả một chuỗi các vấn đề đã âm ỉ từ lâu trong lòng bóng đá Indonesia.

Áp lực thành tích và sự thiếu kiên nhẫn

PSSI với người hâm mộ Indonesia đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào Kluivert, mong muốn ông có thể ngay lập tức mang lại thành công cho đội tuyển. Tuy nhiên, việc xây dựng một đội bóng mạnh cần có thời gian và một lộ trình rõ ràng. Sự thiếu kiên nhẫn đã khiến PSSI vội vàng đưa ra quyết định sa thải khi thành tích không được như ý.

Lối chơi thiếu bản sắc và sự gắn kết

Dưới thời Kluivert, đội tuyển Indonesia được cho là thi đấu thiếu tổ chức, rời rạc và không có một bản sắc rõ ràng. Mặc dù sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng, nhưng Kluivert đã không thể kết nối họ thành một tập thể vững mạnh. So với thời của người tiền nhiệm Shin Tae-yong, đội bóng bị đánh giá là kém sinh khí, thiếu tinh thần chiến đấu.

Các cầu thủ thi đấu vô cùng rời rạc

Bất đồng và thái độ không chuyên nghiệp

Hình ảnh Kluivert cùng các trợ lý người Hà Lan ngồi yên trên ghế, quay lưng lại với khán đài sau trận thua Iraq đã tạo nên một làn sóng phẫn nộ trong lòng người hâm mộ. Hành động này được cho là thiếu tôn trọng và thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp, góp phần khiến ông mất điểm trầm trọng trong mắt cổ động viên xứ vạn đảo.

Hậu quả tài chính và tương lai bất định của bóng đá Indonesia

Việc sa thải Patrick Kluivert và ê-kíp của ông đã khiến PSSI phải đối mặt với một khoản đền bù hợp đồng không hề nhỏ. Theo truyền thông Indonesia, PSSI sẽ phải chi trả một số tiền lớn cho phần lương còn lại trong hợp đồng của Kluivert. Đây là một tổn thất kinh tế nặng nề, đặc biệt là khi trước đó họ cũng đã phải đền bù một khoản tiền không nhỏ sau khi bất ngờ sa thải HLV Shin Tae-yong.

Sau sự ra đi của Kluivert, tương lai của đội tuyển Indonesia đang trở nên vô cùng bất định. PSSI sẽ phải nhanh chóng tìm kiếm một vị thuyền trưởng mới để lèo lái con thuyền bóng đá Indonesia vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nhiều cái tên đã được nhắc đến, trong đó có cả khả năng tái hợp với HLV Shin Tae-yong. Tuy nhiên, việc lựa chọn ai sẽ ngồi vào chiếc ghế nóng và xây dựng lại đội tuyển từ đống tro tàn sẽ là một bài toán không hề đơn giản cho PSSI.

PSSI sẽ phải mất một số tiền đền bù khá lớn

Lời kết

Lời kết

Liên Đoàn Bóng Đá Indonesia – PSSI sa thải HLV Patrick Kluivert là một minh chứng rõ nét cho sự khắc nghiệt của bóng đá hiện đại, nơi mà thành tích luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Đây là một bài học đắt giá cho bóng đá Indonesia về việc cần phải có một chiến lược phát triển dài hạn, sự kiên nhẫn và một tầm nhìn rõ ràng.