Luật việt vị trong bóng đá là gì? Cách bắt lỗi việt vị chính xác nhất đang là chủ đề được nhiều khán giả tìm kiếm. Cùng Xoilac nghiên cứu việc hiểu rõ chúng không chỉ giúp người hâm mộ thưởng thức trận đấu một cách trọn vẹn hơn mà còn là kiến thức nền tảng của bất kỳ ai yêu mến môn thể thao vua.

Nguồn gốc và ý nghĩa của Luật việt vị

Luật việt vị, hay Luật XI trong bộ Luật Bóng đá được ban hành bởi FIFA, ra đời từ cuối thế kỷ 18 tại các trường học ở Anh, nơi bóng đá hiện đại bắt đầu hình thành. Mục đích cốt lõi của luật này là ngăn chặn các cầu thủ tấn công chỉ đơn thuần cắm cọc hay rình rập gần khung thành đối phương để chờ bóng và ghi bàn một cách dễ dàng.

Nếu không có luật việt vị, các trận đấu có thể sẽ mất đi tính chiến thuật, trở thành những cuộc thi chuyền bóng dài đơn điệu, làm giảm sự hấp dẫn của môn thể thao này. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, luật việt vị đã có nhiều điều chỉnh quan trọng, từ việc yêu cầu 4 cầu thủ đối phương phải đứng sau vào năm 1848, giảm xuống 3 người vào năm 1866 và đến năm 1925 là 2 người như hiện tại, nhằm khuyến khích lối chơi tấn công đa dạng, đẹp mắt hơn.

Việt vị được ra đời từ cái nôi của bóng đá – nước Anh

Thế nào là một cầu thủ ở vị trí việt vị?

Để hiểu đúng về lỗi việt vị, trước hết cần phải xác định được vị trí việt vị. Một cầu thủ bị xem là đứng ở vị trí việt vị khi đồng thời thỏa mãn tất cả các điều kiện được liệt kê dưới đây. Đây mới chỉ là điều kiện cần, chưa phải là căn cứ để xử phạt.

Trên phần sân đối phương: Bất kỳ bộ phận nào của cơ thể (đầu, thân, chân) được phép chơi bóng phải ở bên phần sân của đối thủ.

Ít hơn hai cầu thủ đối phương: Cầu thủ đó phải ở gần đường biên ngang của đối phương hơn cầu thủ phòng ngự cuối cùng thứ hai. Thông thường, thủ môn là cầu thủ cuối cùng, nên chỉ cần đứng sau một hậu vệ là đã có thể rơi vào thế việt vị.

Ở trước trái bóng: Cầu thủ đó phải đứng phía trước trái bóng theo hướng tấn công.

Khi nào một cầu thủ bị xử phạt lỗi việt vị?

Một cầu thủ chỉ bị thổi phạt khi đứng ở vị trí việt vị và tham gia tích cực vào tình huống bóng theo nhận định của trọng tài. Thời điểm xác định lỗi là khoảnh khắc bóng rời chân người chuyền. Việc tham gia tích cực được xác định khi cầu thủ đó:

Trực tiếp chơi bóng: Chạm vào bóng được chuyền bởi đồng đội.

Cản trở đối phương: Ngăn cản tầm nhìn hoặc khả năng chơi bóng của đối thủ một cách rõ ràng.

Giành lợi thế: Chơi bóng khi bóng bật ra từ cột dọc, xà ngang hoặc từ một cầu thủ đối phương khi đang ở vị trí việt vị.

Trên đây là các tình huống việt vị

Những trường hợp đặc biệt không bị xử phạt việt vị

Luật việt vị cũng có những ngoại lệ quan trọng mà người xem cần nắm rõ. Một cầu thủ dù đang đứng ở vị trí việt vị nhưng sẽ không bị thổi phạt nếu nhận bóng trực tiếp từ các tình huống dưới đây.

Quả ném biên.

Quả phạt góc.

Quả phát bóng từ khu vực cầu môn.

Nhận bóng từ pha chủ động chơi bóng (không phải cản phá) của cầu thủ đối phương.

Cách bắt lỗi việt vị chính xác nhất: Từ con người đến công nghệ

Việc xác định một tình huống việt vị là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất đối với tổ trọng tài do tính chất phức tạp, tốc độ diễn ra của các pha bóng. Để đưa ra quyết định chính xác nhất, các phương pháp từ truyền thống đến hiện đại đã và đang được áp dụng.

Trợ lý trọng tài: Theo phương pháp truyền thống, các trợ lý trọng tài chạy dọc đường biên để có góc nhìn tốt nhất, quan sát vị trí cầu thủ và thời điểm chuyền bóng để phất cờ báo hiệu. Tuy nhiên, sai sót của con người là khó tránh khỏi ở tốc độ cao.

Công nghệ VAR: VAR đã tạo ra một cuộc cách mạng, cho phép tổ trọng tài xem lại các tình huống quay chậm từ nhiều góc quay. Bằng cách kẻ các vạch ảo trên màn hình, VAR giúp xác định vị trí của cầu thủ một cách chính xác đến từng centimet, đặc biệt trong các tình huống dẫn đến bàn thắng.

Công nghệ việt vị bán tự động (SAOT): Đây là công nghệ tiên tiến nhất, sử dụng hệ thống nhiều camera kết hợp với cảm biến bên trong quả bóng để theo dõi vị trí cầu thủ và bóng theo thời gian thực. Khi có việt vị, hệ thống sẽ tự động gửi cảnh báo đến phòng VAR và tạo ra mô hình 3D, giúp quyết định được đưa ra nhanh chóng, minh bạch.

Đã xuất hiện rất nhiều công nghệ giúp trong tài chính bắt lỗi việt vị

Lời kết

Trên đây là các nội dung có thể giúp bạn hiểu được luật việt vị trong bóng đá là gì? Cách bắt lỗi việt vị chính xác nhất. Mặc dù công nghệ như VAR đã và đang hỗ trợ đưa ra quyết định chính xác hơn, những tranh cãi xung quanh các tình huống tính bằng milimet vẫn sẽ còn tiếp diễn. Tin tức bóng đá chính là điều đã làm nên một phần sức hấp dẫn đặc biệt, khiến bóng đá luôn là môn thể thao vua trong lòng hàng tỷ người hâm mộ trên khắp hành tinh.