Nóng Indonesia sa thải HLV Kluivert sau khi tan mộng dự World Cup đã trở thành thông tin tâm điểm của bóng đá Đông Nam Á nhiều ngày qua tại Xoilac. Quyết định này được đưa ra chỉ ít ngày sau khi đội tuyển Indonesia chính thức hết cơ hội giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026, khép lại một chương ngắn ngủi nhưng đầy biến động của một trong những dự án tham vọng nhất lịch sử bóng đá xứ Vạn đảo.

Cú sốc được báo trước: Giọt nước tràn ly từ thất bại ở vòng loại World Cup

Thông tin về việc chấm dứt hợp đồng với HLV Kluivert dù gây xôn xao dư luận nhưng không phải là một bất ngờ quá lớn đối với những người theo dõi sát sao hành trình của đội tuyển Indonesia. Thất bại trong chiến dịch vòng loại World Cup 2026 chính là giọt nước cuối cùng làm tràn ly kiên nhẫn của cả người hâm mộ lẫn giới chức bóng đá nước này. Hai trận thua liên tiếp mang tính quyết định đã định đoạt số phận của không chỉ đội tuyển mà còn của chính vị thuyền trưởng người Hà Lan.

Hành trình của Indonesia tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á đã kết thúc trong nỗi thất vọng tột cùng sau hai thất bại liên tiếp trong tháng 10. Trận thua 2-3 trước Saudi Arabia, đặc biệt là thất bại 0-1 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Iraq đã dập tắt mọi hy vọng của đội bóng xứ Vạn đảo. Những kết quả này đẩy Indonesia xuống cuối bảng B và chính thức bị loại khỏi cuộc đua giành vé đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc trận đấu với Iraq, làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ đã bùng nổ dữ dội, và phần lớn trách nhiệm được nhắm thẳng vào HLV Patrick Kluivert. Trước sức ép quá lớn, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã không thể ngồi yên. PSSI đã ra thông cáo chính thức về việc chấm dứt hợp tác với HLV Kluivert cùng toàn bộ ban huấn luyện người Hà Lan.

Thất bại tại VL World Cup 2026 như 1 cái tát đau điếng cho Indonesia

Hành trình 9 tháng ngắn ngủi của Patrick Kluivert: Từ kỳ vọng đến thất vọng

Sự xuất hiện của một tên tuổi lẫy lừng như Patrick Kluivert, người từng là Vua phá lưới Euro 2000 và vô địch Champions League, đã thổi một luồng sinh khí và niềm tin mãnh liệt vào bóng đá Indonesia. Người hâm mộ xứ Vạn đảo đã mơ về một cuộc cách mạng thực sự, về một lối chơi hiện đại mang phong cách châu Âu, xa hơn là tấm vé lịch sử dự World Cup. Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân cỏ lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, một bản giao hưởng lạc điệu giữa kỳ vọng lẫn thực tế.

Bảng thành tích của HLV Kluivert trong 9 tháng cầm quân là vô cùng đáng thất vọng. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội tuyển Indonesia thi đấu tổng cộng 8 trận nhưng chỉ giành được 3 chiến thắng, còn lại là 1 trận hòa và phải nhận tới 4 thất bại. Tỷ lệ chiến thắng chỉ đạt vỏn vẹn 37,5%, một con số không thể làm hài lòng PSSI lẫn người hâm mộ.

Đáng báo động hơn, những trận thua của Indonesia thường là thất bại nặng nề trước các đội bóng mạnh của châu lục, điển hình là thảm bại 1-5 trước Australia hay 0-6 trước Nhật Bản. Hàng phòng ngự trở nên mong manh khi để thủng lưới tới 15 bàn chỉ sau 8 trận. So với thời người tiền nhiệm, đội bóng dưới trướng Kluivert bị đánh giá là kém sinh khí, thi đấu rời rạc, thiếu tổ chức và không còn giữ được tinh thần chiến đấu vốn là niềm tự hào của người Indonesia.

Indonesia đã đặt kỳ vọng rất lớn vào Kluivert

Nguyên nhân sâu xa đằng sau cuộc chia tay

Nếu thành tích bết bát là lý do trực tiếp khiến Kluivert mất việc, thì thái độ và sự thất bại trong việc kết nối với văn hóa bóng đá địa phương chính là nguyên nhân sâu xa đẩy ông rời khỏi chiếc ghế nóng. Giấc mơ World Cup được xây dựng dựa trên dự án “Hà Lan hóa” đã sụp đổ, để lại nhiều bài học đắt giá cho những người làm bóng đá Indonesia.

Sự kiên nhẫn của cổ động viên Indonesia có giới hạn, và họ đã không ngần ngại thể hiện sự phẫn nộ của mình. Sau trận thua quyết định trước Iraq, trên các khán đài, nhiều người đã đồng thanh hô vang tên của người cũ, một động thái cho thấy họ đã hoàn toàn mất niềm tin vào vị chiến lược gia hiện tại. Giọt nước làm tràn ly tiếp theo đến từ một hành động bị cho là thiếu tôn trọng của Kluivert.

Trong khi các cầu thủ tiến về phía khán đài để cảm ơn người hâm mộ đã đồng hành, Kluivert và các trợ lý người Hà Lan lại ngồi yên trên băng ghế kỹ thuật. Hành động này đã tạo ra một làn sóng chỉ trích dữ dội. Bên cạnh đó, việc PSSI chấm dứt hợp đồng đã cho thấy sự sụp đổ hoàn toàn của kế hoạch “đồng bộ hóa triết lý bóng đá Hà Lan” mà họ từng rất kỳ vọng. Rõ ràng, việc mang một danh thủ về làm huấn luyện viên là chưa đủ.

Kluivert đã có những thái độ “kỳ lạ” với CĐV Indonesia

Lời kết

Cuộc chia tay chóng vánh với HLV Patrick Kluivert là một hồi kết buồn cho tham vọng World Cup của Indonesia, đồng thời là một bài học đắt giá về việc xây dựng một đội tuyển quốc gia. Danh tiếng của một huyền thoại là không đủ để đảm bảo cho thành công nếu thiếu đi sự phù hợp về triết lý, cùng tìm hiểu thêm chuyên mục tin tức để nắm thêm sự thấu hiểu văn hóa và một kế hoạch phát triển có chiều sâu.